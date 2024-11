SC Magdeburg vs. FC Barcelona Lassa, Handball Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HCL im TV und Livestream?

In der Champions League haben die Handballer des SC Magdeburg am heutigen Mittwoch, 27. November, den FC Barcelona zu Gast. Die Partie des 9. Spieltags beginnt um 20.45 Uhr in der GETEC Arena.

Double-Sieger SC Magdeburg steht mit nur zwei Siegen aus acht Spielen auf dem vorletzten Platz der Gruppe B. Heute geht es gegen den noch ungeschlagenen Titelverteidiger FC Barcelona. Für den Traum vom dritten Final-Four nacheinander braucht das Team von Trainer Bennet Wiegert nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie dringend wieder einen Erfolg.