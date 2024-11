Handball EM Frauen: Termin, Ort, Spielplan, Zeitplan, Datum, Gruppen, Gegner von Deutschland, Übertragung im Free-TV und Livestream

Handball EM Frauen: Termin, Ort, Datum, Zeitplan, Spielplan

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, die Handball-EM wird am Donnerstag, dem 28. November, eröffnet! Rund zwei Wochen wird es dann zur Sache gehen, das Endspiel steigt am 15. Dezember. Austragende Nationen sind Österreich, Ungarn und die Schweiz.

Beginnen wird das Spektakel mit einer Vorrunde, wo die Nationen um die ersten beiden Plätze in ihrer jeweiligen Gruppe kämpfen werden - diese ziehen nämlich in die Hauptrunde ein. Dort gibt es zwei Gruppen, auch dürfen am Ende nur die Erst- und Zweitplatzierten jubeln, diesmal über den Einzug ins Halbfinale (Punkte aus der Vorrunde werden in die Hauptrunde mitgenommen). Darauf folgen dann das Halbfinale sowie die Spiele um Platz 3 und den Titel.

So sieht der Zeitplan für das Turnier aus:

Handball EM Frauen: Spielplan, Zeitplan

Datum Runde 28./29. November Vorrunde, 1. Spieltag 30. November/ 1. Dezember Vorrunde, 2. Spieltag 2./3. Dezember Vorrunde, 3. Spieltag 5. Dezember Hauptrunde, 1. Spieltag 6./7. Dezember Hauptrunde, 2. Spieltag 8./9. Dezember Hauptrunde, 3. Spieltag 10./11. Dezember Hauptrunde, 4. Spieltag 13. Dezember Spiel um Platz 5 und Halbfinals 15. Dezember Spiel um Platz 3 und Finale