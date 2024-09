Champions League: SC Magdeburg und Füchse Berlin legen Fehlstart hin

Den Berlinern reichten auch zehn Treffer des dänischen Paris-Olympiasiegers Mathias Gidsel nicht - auch weil Veszprems französischer Tokio-Olympiasieger Nedim Remili mit elf Toren einen Sahnetag erwischte. In der Schlussphase kämpften sich die Berliner von 28:32 noch einmal heran, Lasse Bredekjaer Andersson scheiterte aber in der letzten Sekunde mit einem Wurf an Gästekeeper Rodrigo Corrales.

Die ersten zwei Teams der beiden Achtergruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in Play-offs die vier weiteren Viertelfinalisten aus. Das Finalturnier der letzten vier Mannschaften findet am 14. und 15. Juni 2025 in Köln statt.