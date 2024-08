"Alles liegt bereit": EM-Held prophezeit deutscher Handball-Nationalmannschaft eine rosige Zukunft

© getty

Die nächste Chance auf einen Titel steht für Deutschland schon im Januar bei der WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen an. Die Diskussion über eine zu hohe Belastung, der die Profis durch die zahlreichen Turniere zusätzlich zum Alltag in Liga und internationalen Wettbewerben ausgesetzt sind, betrachtet der 35-Jährige zwiegespalten.

Zwar sei diese "sehr hoch, wahrscheinlich zu hoch", gab Häfner zu: "Trotzdem kannst du jeden Spieler fragen, ob er lieber Urlaub haben oder im Januar WM/EM oder im Sommer zu Olympia fahren würde, und er würde antworten: Turnier. Das gehört dazu."