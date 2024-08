DHB: Chatton neuer Nationalmannschaftsmanager - Meckes beginnt

Die Neuausrichtung des Deutschen Handballbundes (DHB) nimmt weiter Form an. Wie der Verband am Freitag bekannt gab, wird Benjamin Chatton von seiner bisherigen Position als Vorstand Finanzen und Recht des DHB am 1. September ins neu geschaffene Amt des Teammanagers der Männer-Nationalmannschaft wechseln. Gleichzeitig nimmt Ingo Meckes seine Arbeit als Vorstand Sport auf, die ihm bereits im Mai übertragen worden war.

Meckes' Vorgänger Axel Kromer, dessen Vertrag zum Jahresende ausläuft, wurde von seinen Aufgaben entbunden. Bereits im Mai hatte sich das DHB-Präsidium in seiner Funktion als Aufsichtsrat des Vorstandes für den 48-jährigen Meckes als Kromer-Nachfolger entschieden. Im Juli folgte die Berufung von Dr. Klaus Berding als Vorstand Finanzen und Recht. Berding soll diese Rolle spätestens ab 1. Februar 2025 bekleiden. Der neue Nationalmannschaftsmanager Chatton solle mit seiner Erfahrung aus früheren Engagements als Manager in der Handball-Bundesliga (u.a. TSV Hannover-Burgdorf) "die operative Schlagkraft des A-Teams der Männer" stärken, sagte Meckes: "Es ist ein Gewinn, in der Phase der Neuausrichtung Erfahrungspotenzial und Netzwerk von Benjamin Chatton nutzen zu können." Gemeinsam mit Chatton werde er "in den kommenden Tagen und Wochen weitere Weichen stellen und das Team ums Team formieren", erklärte Meckes. Die Zusammenarbeit mit Chatton ist mindestens bis zur Heim-WM 2027 vorgesehen.

