"Ich habe den Arsch hingehalten": Scharfe Kritik am Deutschen Handballbund

Die am 5. Mai kommunizierte Trennung von Kromer (47), der seit 2012 in verschiedenen Positionen für den DHB tätig ist, hatte auch aufgrund der Form der Bekanntgabe - Kromer wurde in der Verbandsmitteilung nicht zitiert - für Aufsehen gesorgt. Dennoch fand Kromer wenige Monate vor seinem Ausscheiden auch versöhnliche Worte.

"Das DHB-Team in Dortmund auf der Geschäftsstelle und natürlich die in Deutschland verteilten DHB-Trainer sind für mich wie eine Familie geworden", so Kromer: "Ich bin stolz auf diese Leidenschaft für den Handball, ich bin vor allem glücklich, solch tolle Kolleginnen und Kollegen gehabt, gefunden und entwickelt zu haben."