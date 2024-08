"Notoperation": Sorgen um deutsche Handball-Legende

"Die Nachricht erreichte die Verantwortlichen des TV Großwallstadt am späten Donnerstagabend, bereits am darauffolgenden Tag wurde Michael Roth notoperiert. Der 62-Jährige, der bereits Anfang des Jahres aufgrund ähnlicher Probleme an der Hüfte operiert wurde, befindet sich aktuell im Krankenhaus und erholt sich von den Folgen des Eingriffs", schrieb der Zweitligist auf seiner Homepage.

Beim Trainer sei eine Operation "unausweichlich" gewesen, heißt es in dem Statement weiter: "Da eine starke Infektion an der bereits geschädigten Hüfte aufgetreten war und den gesamten Organismus massiv beeinträchtigte."