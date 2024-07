"Hier ist meine Heimat": Andreas Wolff feiert Rückkehr zum THW Kiel

Andreas Wolff ist zurück - zurück in der Bundesliga, zurück beim THW Kiel. Fünf Jahre nach seinem Abschied von der Förde will Deutschlands Star-Torwart bei den Zebras wieder neu angreifen, am Donnerstag unterschrieb der Ex-Europameister einen Vertrag bis 2028 beim Handball-Rekordmeister aus dem hohen Norden. Für den THW ist es ein spektakulärer Transfercoup.

"Ich freue mich riesig über meine Rückkehr nach Kiel. Ich kenne die Stadt, den Verein, einen Großteil der Mannschaft und die besonderen Fans. Das wird mir den Neu-Start erleichtern", sagte Wolff: "Alle, die sich unglaublich darum bemüht haben, mir diese Rückkehr zu ermöglichen, haben mir das Gefühl gegeben, das Richtige zu tun."

Bereits von 2016 bis 2019 hatte der 1,98-Meter-Koloss in Kiel im Tor gestanden, danach war Wolff zu Industria Kielce nach Polen weitergezogen. Trotz eines laufenden Vertrages bis 2028 peilte er aber recht offensiv eine Rückkehr in die Bundesliga an. Erst schien der Meister SC Magdeburg in der Pole Position zu sein, aber nun schnappten die Kieler drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris zu.