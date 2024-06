Als erstem deutschen Klub: SC Magdeburg winkt historischer Handball-Coup

© getty

Schmedt: "Feierlichkeiten selbstständig nach unten geregelt"

Dass das bevorstehende Final Four die Party etwas kleiner ausfallen ließ, nahmen die Verantwortlichen gerne in Kauf. "Die Feierlichkeiten hat die Mannschaft selbstständig nach unten geregelt", versicherte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt dem MDR: "Jeder weiß, was jetzt möglich ist."

Weiteres Selbstvertrauen sollen auch die vergangenen Reisen nach Köln geben. Im letzten Jahr sicherte sich der SCM an gleicher Stelle als Außenseiter den Titel in der Königsklasse, erst vor gut zwei Monaten ging der nationale Pokal vor 20.000 Zuschauern souverän an Magdeburg.

Trotz der vielen Erfolge ist aber auch klar, dass der Weg zur europäischen Krone kein Selbstläufer wird. Im Halbfinale am Samstag (15.00 Uhr/Dyn und DAZN) wartet mit dem dänischen Meister Aalborg Handbold um Handball-Ikone Mikkel Hansen, der im Sommer seine erfolgreiche Karriere beendet, ein harter Brocken. "Es ist eine der Top-Mannschaften in Europa, gespickt mit Weltstars", warnte der Magdeburger Nationalspieler Lukas Mertens.