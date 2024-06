"Gekämpft wie Schweine": SC Magdeburg und THW Kiel mit bitterem Scheitern beim Final Four

Matthias Musche wollte eine Sache direkt klarstellen. "Wir haben gekämpft wie die Schweine. Wir haben uns nichts vorzuwerfen", sagte der Routinier nach der Bruchlandung der Magdeburger Überflieger beim Final Four in Köln - bevor er schnell ergänzte: "Am Ende steht unter dem Strich die beste Saison aller Zeiten."

Mit der Meisterschaft, dem DHB-Pokal und dem Titel bei der Klub-WM im Gepäck war der SCM zum europäischen Showdown angereist. Das klare Ziel: Mit dem Gewinn der Champions League die bereits überragende Saison krönen, als erstes deutsches Team das historische Quadruple erreichen. Doch der große Traum platzte jäh, Titelverteidiger Magdeburg stolperte durch ein dramatisches 26:28 (11:11) bereits im Halbfinale an der dänischen Hürde Aalborg.

Im Gegensatz zum SCM wollten die Stars vom THW Kiel in der Domstadt ihre enttäuschende Saison mit einem fulminanten Schlusspunkt retten, beim deutlichen 18:30 (9:15) gegen Rekordsieger FC Barcelona war davon aber nur in wenigen Phasen etwas zu spüren. Unterm Strich steht die erste titellose Saison seit 2018.

"Wir wollten an einem Wochenende ein bisschen die Sachen vergessen machen, die bei uns in dieser Saison nicht gut genug waren", sagte Nationalspieler Rune Dahmke: "Das haben wir nicht geschafft." Und so blieb am Ende dieser schweren Spielzeit erneut nur die bittere Erkenntnis: "Es ist jetzt leider so, dass wir uns wieder entschuldigen müssen."

"Man hat sich so viel vorgenommen, aber irgendwie hat überhaupt nichts geklappt", sagte Patrick Wiencek: "Sich in einem Halbfinale so abschlachten zu lassen, das tut nochmal mehr weh." Gegen Barcelona hielt der selbst ernannte Underdog zu Beginn noch mit, verzweifelte aber mit zunehmender Dauer immer mehr an Emil Nielsen, dem überragenden Akteur im Tor der Katalanen. "Der macht uns fast alleine kaputt", lautete das ernüchterte Fazit von Dahmke.