Am kommenden Samstag und Sonntag, den 8. und 9. Juni, geht in diesem Jahr das Final Four der Handball-Champions-League über die Bühne. Als Austragungsort des Events dient die Lanxess-Arena in Köln.

Am Samstag startet das Final Four mit den beiden Halbfinalduellen. Als erstes trifft der SC Magdeburg um 15.00 Uhr in Köln auf Aalborg AB Handbold. Das zweite Champions-League-Halbfinale bestreiten anschließend ab 18.00 Uhr der FC Barcelona und der THW Kiel.

Am Sonntag, den 9. Juni, stehen schließlich im Rahmen des Final Four das Spiel um Platz 3 sowie das Champions-League-Finale auf dem Programm. Die Partien beginnen ebenso um 15.00 und 18.00 Uhr.

Handball Champions League, Übertragung Final Four live: Wer zeigt / überträgt SC Magdeburg und THW Kiel im Free-TV und Livestream? - Die Infos im Überblick