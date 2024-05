"Magische Nacht": THW Kiel zelebriert das Handball-Wunder

Rune Dahmke war völlig ausgepumpt - aber überglücklich. "Das ist mit Sicherheit einer der schönsten Tage in meiner Karriere", sagte der Europameister von 2016, als die vielbeschworene "magische Nacht" des THW Kiel Realität geworden war, dem NDR: "Ich mache das schon ziemlich lange, aber an sowas kann ich mich nicht erinnern."

Die Augen des 31-Jährigen glänzten angesichts der sensationellen Aufholjagd der "Zebras" im Viertelfinale der Champions League und der Aussicht auf die Teilnahme am Final Four am 8. und 9. Juni in Köln.

"Zwei deutsche Mannschaften sind dabei - was will man mehr", meinte Patrick Wiencek ähnliche euphorisch. Auch der SC Magdeburg hatte sich sein Ticket bereits gesichert.

Gegen den viermaligen Titelträger aus Kiel sprach vor dem Rückspiel eigentlich alles, doch das Team von Trainer Filip Jicha wandelte die Wut über die 30:39-Klatsche perfekt in frische Energie um und hielt dem hohen Druck beim umjubelten 31:21 (17:12) gegen Montpellier HB stand.

Die Meisterschaft ist dahin, aus dem Pokal sind die Norddeutschen auch schon längst raus - dank des sensationellen Comebacks kann der THW nun aber weiter die erste titellose Spielzeit seit der Saison 2017/18 verhindern.

© getty

Jicha: "Ich bin so stolz auf meine Spieler"

Jicha pries seine Profis nach einer echten Charakter-Leistung. "Wir haben heute unser Herz in unsere Hände genommen. Wir haben unseren Fans in dieser Kult-Arena, wir haben uns selbst gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind, die bis zum Ende kämpfen kann", sagte der Tscheche: "Ich bin so stolz auf meine Spieler." Es sei "nicht die einfachste Woche" gewesen, aber den Glauben hatte sich der THW bewahrt.

Der Lohn ist das Ticket für die Lanxess-Arena in Köln. Außer Kiel und Magdeburg, das sich wie im Vorjahresfinale gegen Polens Meister Kielce KS mit Nationaltorwart Andreas Wolff behauptet hatte, stehen der spanische Renommierklub FC Barcelona und das dänische Spitzenteam Aalborg BK als Endrunden-Teilnehmer fest.

Der THW wird nicht als Favorit ins Rheinland reisen. Aber in dem Wissen, mit der Unterstützung seiner Anhänger Außergewöhnliches leisten zu können. "Ich bedanke mich bei jedem einzelnen Zuschauer, dass er diese magische Nacht in Kiel möglich gemacht hat", sagte THW-Toptorschütze Eric Johansson.