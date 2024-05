Handball: SC Magdeburg verlängert mit Felix Claar bis 2028

"Wir haben hier beste Voraussetzungen, sich sportlich weiterzuentwickeln und Erfolge zu feiern. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können - am liebsten schon in dieser Saison", sagte Claar. Wiegert äußerte sich "positiv überrascht", dass sich Claar "so schnell an die Liga gewöhnt und in unser System integriert" hat: "Mit seinem überragenden Eins-gegen-Eins, seiner Spielübersicht und seiner Stärke in der Defensive passt er perfekt in unser Spiel und hat sehr schnell Verantwortung übernommen."

Mit den Magdeburgern hat Claar gleich in seinem ersten Jahr die Chance aufs historische Triple. Den DHB-Pokal hat der SCM bereits gewonnen, in der Bundesliga liegt der Klub auf Meisterkurs - und in der Champions League qualifizierte sich der Titelverteidiger erneut für das Final Four am 8. und 9. Juni in Köln. Gegner im Halbfinale ist dort Claars Ex-Klub Aalborg.