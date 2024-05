SC Magdeburg vs. DHfK Leipzig, Handball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HBL im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 26. Mai, begegnen sich in der Handball-Bundesliga der SC Magdeburg und der DHfK Leipzig. Das Nachholspiel vom 23. Spieltag startet um 16.00 Uhr in der GETEC Arena in Magdeburg.

Der SC Magdeburg steuert auf die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu. Am vergangenen Donnerstag siegte das Team von Bennet Wiegert klar gegen die HBW Balingen-Weilstetten mit 43:29 und hat sich damit an der Ligaspitze von den Füchsen Berlin absetzten können.

Mit einem weiteren Erfolg am heutigen Sonntag gegen den DHfK Leipzig könnte der SCM seinen jetzigen Vorsprung in der Handball-Bundesliga auf vier Punkte ausbauen. Damit wäre den Magdeburgern der Meisterschaftsgewinn nur noch theoretisch zu nehmen.