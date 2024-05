SC Magdeburg und Füchse Berlin, Handball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HBL im TV und Livestream?

Alle Spiele sind live und in voller Länge bei Dyn zu sehen. Der Streamingdienst hat sich im August 2023 die Rechte an der Bundesliga gesichert und bietet daher alle Meisterschaftsspiele an. Allerdings ist der Zugang zu den Streams mit einem kostenpflichtigen Abonnement versperrt. Es wird ein Jahresabo mit monatlichen Kosten in Höhe von 12,50 Euro pro Monat angeboten. Das Monatsabo kostet 14,50 Euro.