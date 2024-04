Olympia-Traum ganz nah: Deutsche Handballerinnen schlagen Slowenien zum Auftakt

"Danke für die geile Stimmung. Kommt am Wochenende alle wieder", rief Linkshänderin Julia Maidhof den Fans in der Halle zu. DHB-Sportvorstand Axel Kromer sprach von einem "super Auftakt", dieser gebe "Sicherheit" für die nächste Partie.

Maidhof (9 Tore) war am Donnerstagabend vor 4026 Zuschauern in der ratiopharm Arena die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Bereits ein Sieg gegen den EM-Dritten Montenegro könnte Deutschland am Samstag (14.15 Uhr/ARD und Dyn) das ersehnte Paris-Ticket bescheren. Letzter Gegner am Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Dyn) ist Außenseiter Paraguay. Beim Qualifikations-Turnier in Bayern werden zwei Olympia-Startplätze vergeben.

Mit der Rückkehrerin Alina Grijseels, deren Einsatz lange Zeit fraglich gewesen war, bewies das DHB-Team in einem kampfbetonten Spiel Nehmerqualitäten, allerdings konnten Emily Bölk und Co. auch austeilen. Torfrau Katharina Filter erwies sich als starker Rückhalt, der WM-Sechste erkämpfte sich früh einen Vorsprung und behauptete diesen bis zum Schluss. Beim 27:21 (55.) war die Partie entschieden.

Trotz einer frühen Unterzahl hatten sich die DHB-Frauen beim 6:3 (10.) erstmals eine Drei-Tore-Führung erspielt - weil die Deckung vor der sofort erfolgreich zupackenden Filter sich gut bewegte und die Offensive äußerst effektiv agierte. Dies galt insbesondere für Maidhof, die in der Anfangsphase gleich drei Siebenmeter erfolgreich verwandelte.