"Arroganz in unseren Abschlüssen gesehen": THW Kiel droht der Super-GAU

Der amtierende Meister kassierte in einer Nachholpartie des 25. Spieltags gegen Hamburg um den langjährigen Nationaltorhüter Johannes Bitter beim 28:28 (16:15) mit der Schlusssirene noch den Ausgleich durch Frederik Bo Andersen.

"Man muss Hamburg gratulieren zu diesen grandiosen letzten zehn Minuten. 47 Minuten der Partie kann ich akzeptieren, die ersten drei und die letzten zehn Minuten nicht. Da hatten wir zu großen Respekt vor Jogi, und ich habe sogar ein wenig Arroganz in unseren Abschlüssen gesehen", kritisierte der Kieler Trainer Filip Jicha. "Wir haben uns anstecken lassen von der Hektik in den letzten Minuten, da fehlte ein stückweit auch die Coolness."

Kapitän Nikola Bilyk sagte: "Wir machen ein gutes Spiel, erarbeiten uns auch am Ende Riesen-Möglichkeiten, kommen aber einfach nicht an Jogi vorbei. Es ist eines dieser Spiele, in denen man sich nicht erklären kann, warum man nicht zwei Punkte mit nach Hause nimmt."