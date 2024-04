SG Flensburg-Handewitt vs. MT Melsungen, Handball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DHB-Pokal im TV und Livestream?

An diesem Wochenende steigt in der Lanxess-Arena in Köln das Final Four um den DHB-Pokal. Am heutigen Samstag, 13. April, treffen im zweiten Halbfinale die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen aufeinander. Der Anwurf erfolgt um 19 Uhr.

Flensburg-Handewitt vs. Melsungen - dieses Duell gab es in der Bundesliga erst vor einigen Tagen. Am vergangenen Samstag trennten sich die MT und die SG in Melsungen 25:25. Ein ähnlich spannendes Spiel wird auch heute zwischen dem Tabellendritten der Bundesliga (Flensburg-Handewitt) und dem Fünften in der mit annähernd 20.000 Zuschauern vollbesetzten Lanxess-Arena erwartet.

Flensburg-Handewitt hat den DHB-Pokal schon viermal gewonnen. Melsungen konnte als einziges Team des Final Fours noch nie den Wettbewerb gewinnen.

Das erste Halbfinale bestreiten heute Tabellenführer Füchse Berlin und Verfolger SC Magdeburg.