Füchse Berlin vs. THW Kiel, Handball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HBL im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, dem 21. April, geht es in der Handball-Bundesliga zwischen den erstplatzierten Füchsen Berlin und dem viertplatzierten THW Kiel zur Sache. Gespielt wird ab 14.05 Uhr in der Max-Schmeling-Halle, Berlin.

HBL: Die Sonntagsspiele am 29. Spieltag

Uhrzeit Heim Gast 14.05 Uhr Füchse Berlin THW Kiel 15 Uhr Handball Sport Verein Hamburg VfL Gummersbach 16.30 Uhr HC Erlangen SC DHfK Leipzig

Aber wo läuft das Duell zwischen Berlin und Kiel im TV und Livestream? Dieser Artikel liefert die Antwort.