Handball - Hiobsbotschaft für DHB-Team: EM-Aus für Routinier Patrick Groetzki

Hiobsbotschaft für die deutschen Handballer: Rechtsaußen Patrick Groetzki wird die Heim-EM verletzungsbedingt verpassen. Der Linkshänder von den Rhein-Neckar Löwen zog sich am Samstag bei der Generalprobe gegen Portugal (35:31) eine Verletzung am rechten Fuß zu und wird nicht rechtzeitig für das am Mittwoch beginnende Turnier fit.

"In erster Linie ist das eine extrem bittere Diagnose für Patrick, die natürlich auch die Nationalmannschaft sowie die Rhein-Neckar Löwen hart trifft. Wir fühlen mit ihm und wünschen für die anstehende Reha alles Gute", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Eine Nachnominierung hielt sich Bundestrainer Alfred Gislason zunächst offen. "Wir werden uns intern jetzt abstimmen, wie wir nach diesem Ausfall reagieren werden. Wir haben bis zum 9. Januar Zeit, den offiziellen Kader bei der EHF zu melden", sagte Kromer. Groetzki hatte in der 23. Minute gerade zum Sprung in den Kreis ansetzen wollen, ehe er seine Bewegung abbrach. Eine erste radiologische Untersuchung ergab nun, dass eine alte Fußverletzung aus dem Vorjahr wieder aufgetreten ist. Der Routinier war erst im vergangenen November wegen einer Verletzung der Plantarfaszie, einer Sehnenplatte an der Fußsohle, längere Zeit ausgefallen und hatte kurz vor Weihnachten sein Comeback gegeben. Patrick Groetzki: Erfahrenster Spieler im Aufgebot Groetzki sollte bei der anstehenden Heim-EM (10. bis 28. Januar) gemeinsam mit Timo Kastening (MT Melsungen) das Gespann auf Rechtsaußen bilden. Mit 172 Länderspielen war der Mannheimer der erfahrenste Spieler im DHB-Aufgebot, das vorerst nur noch 17 Spieler umfasst. Deutschland trifft am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) im Rahmen des Zuschauer-Weltrekordspiels in Düsseldorf zum EM-Auftakt auf die Schweiz. Der Außenspieler ist bereits der zweite Ausfall, den Gislason vor der deutschen EM-Mission verkraften muss: In der ersten Vorbereitungsphase unmittelbar vor dem Jahreswechsel hatte sich bereits Spielmacher Marian Michalczik von der TSV Hannover-Burgdorf eine Muskelverletzung im Bein zugezogen und seine EM-Teilnahme absagen müssen. Handball EM 2024 in Deutschland: Der Kader des DHB Spieler Position Verein David Späth Tor Rhein-Neckar Löwen Andreas Wolff Tor Industria Kielce Rune Dahmke Linksaußen THW Kiel Lukas Mertens Linksaußen SC Magdeburg Martin Hanne Rückraum links TSV Hannover-Burgdorf Sebastian Heymann Rückraum links Frisch Auf Göppingen Julian Köster Rückraum links VfL Gummersbach Philipp Weber Rückraum links / Mitte SC Magdeburg Juri Knorr Rückraum Mitte Rhein-Neckar Löwen Nils Lichtlein Rückraum Mitte Füchse Berlin Kai Häfner Rückraum rechts TVB Stuttgart Renars Uscins Rückraum rechts TSV Hannover-Burgdorf Christoph Steinert Rückraum rechts / Rechtsaußen HC Erlangen Timo Kastening Rechtsaußen MT Melsungen Justus Fischer Kreis TSV Hannover-Burgdorf Johannes Golla (C) Kreis SG Flensburg-Handewitt Jannik Kohlbacher Kreis Rhein-Neckar Löwen

