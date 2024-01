Handball-EM: Underdog schockt Norwegen - Schweden und Dänen nach Kantersiegen weiter

Im Gegensatz zu Norwegen zogen zwei andere skandinavische Teams am Samstagabend durch souveräne Siege in die Hauptrunde ein. Titelverteidiger Schweden hatte in Gruppe E beim 42:26 (23:9) über Georgien ebenso wenig Mühe wie Weltmeister Dänemark beim 40:28 (20:13) über Griechenland in Gruppe F. Bei den Dänen ragte Michael Damgaard vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg mit zehn Treffern heraus, bei Schweden war Sebastian Karlsson (sieben Tore) erfolgreichster Werfer.

Slowenien hatte sich bereits am Nachmittag souverän mit 32:25 (20:14) gegen Polen durchgesetzt. Parallel hatten auch die Niederlande und Portugal bereits den Hauptrundeneinzug gefeiert. Die Niederlande besiegten in Schwedens Gruppe E Bosnien-Herzegowina mit 36:20 (17:7), Dänemarks Gruppengegner Portugal schlug Tschechien mit 30:27 (13:7).