Spanien vs. Kroatien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball EM im TV und Livestream?

Das Duell zwischen Spanien und Kroatien steigt am heutigen Freitag (12. Februar) um 20.30 Uhr in der Mannheimer SAP Arena.

In einer Gruppe mit Österreich und Rumänien gehören beide Teams zu den Favoriten auf den Einzug in die nächste Runde. Heute könnte sich also schon entscheiden, wer den Gruppensieg holt.

Ansonsten finden am Freitag noch drei weitere Spiele statt. Neben Österreich und Rumänien sind unter anderem Island sowie Ungarn im Einsatz.

Zu dem gesamten Spielplan geht es hier entlang.