Frankreich vs. Schweden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball EM im TV und Livestream?

Es ist angerichtet. Die beiden Gruppenphasen - Vorrunde und Hauptrunde - sind passé und die finale Phase de Handball-Europameisterschaft setzt ein.

Nur noch vier Mannschaften sind Teil des Turniers. Die restlichen Spiele, inklusive den Halbfinals, den Spielen um die Plätze drei und fünf sowie das Finale, werden in den kommenden Tagen allesamt in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen.

Im ersten Halbfinale stehen sich heute die Länder Frankreich und Schweden gegenüber. Die Franzosen hatten sich als ungeschlagener erster Platz der Hauptrundengruppe eins qualifiziert. Schweden belegte in Gruppe zwei den zweiten Rang hinter Dänemark.