Handball EM: Wo läuft Deutschland vs. Österreich heute live im Free-TV und Livestream?

Auch das zweite Hauptrundenspiel der Deutschen ist im Free-TV zu sehen. Der Aufgabe hat sich der öffentlich-rechtliche Sender ARD angenommen, der ab 20.15 Uhr die ersten Livebilder aus Köln ausstrahlt. Durch die Partie begleitet Euch dabei folgendes Trio:

Moderator: Alexander Bommes

Alexander Bommes Kommentator: Florian Naß

Florian Naß Experte: Dominik Klein

Parallel zur Free-TV-Übertragung bietet die ARD auch einen kostenlosen Livestream bei sportschau.de an.

Kostenpflichtig ist dagegen der Zugang zum Angebot von Dyn, dem Streamingdienst, der ebenfalls Rechte an der EM in Deutschland besitzt. Das dafür benötigte Abonnement ist mit einem monatlichen Preis in Höhe von 14,50 Euro versehen.