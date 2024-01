Handball EM: Wo läuft Deutschland vs. Island heute live im Free-TV und Livestream?

Deutschlands Traum vom Halbfinale ist auch nach der Niederlage gegen Frankreich noch nicht vorbei, allerdings braucht es jetzt unbedingt Siege.

Zum Auftakt in die Hauptrunde geht es am heutigen Donnerstag gegen Island. Anwurf in der Lanxess Arena in Köln ist um 20.30 Uhr.

Außerdem ist das DHB-Team auch gegen Österreich, Ungarn und Kroatien gefordert - die drei Teams haben im Gegensatz zu Deutschland bereits alle mindestens einen Punkt.

Alle Informationen zur Live-Übertragung von Deutschland vs. Island bekommt Ihr hier.