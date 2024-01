Handball EM, Spiel um Platz drei: Wo läuft Deutschland vs. Schweden heute live im Free-TV und Livestream?

Um 15 Uhr steht das letzte Duell für Deutschland bei der Heim-EM an, Schweden ist der Kontrahent im Spiel um Platz drei. Gespielt wird in der Laxess Arena in Köln.

Handball EM 2024: Die Spiele am Sonntag, 28. Januar

Runde Datum Uhrzeit Arena Begegnung Spiel um P3 Sonntag, 28. Januar 15.00 Uhr Lanxess Arena, Köln Schweden vs. Deutschland Finale Sonntag, 28. Januar 17.45 Uhr Lanxess Arena, Köln Frankreich vs. Dänemark

Lange hielt der Traum des Titels im eigenen Land an, am Freitag war gegen Dänemark dann allerdings im Halbfinale Schluss. Die Schweden waren gegen Frankreich unterlegen.

Nun aber zur wichtigsten Frage: Wer ist im TV und Livestream mit von der Partie? Das erfahrt Ihr hier.