Handball EM in Deutschland: Pokal, Preisgeld, alle Gewinner, Favoriten und die größten Stars

Vom 10. bis zum 28. Januar läuft das mit Spannung erwartete Turnier. Deutschland steigt am Eröffnungsabend der Endrunde mit einem Spiel gegen die Schweiz in Düsseldorf ein und will natürlich auch beim Endspiel in der Lanxess Arena in Köln mit von der Partie sein.

Aber um welchen Pokal geht es bei der Europameisterschaft überhaupt? Und über welche Summe darf sich der Sieger freuen? SPOX klärt auf.