Handball EM in Deutschland, Halbfinale: Termine, Datum, Ort, Zeitplan, Spielplan, Teams, Nationen, Übertragung im Free-TV

Die zwölf Teams wurden auf zwei Hauptrundengruppen aufgeteilt, eine Gruppe I und eine Gruppe II. Deutschland befindet sich in Gruppe I, wo die Mitstreiter Frankreich, Ungarn, Österreich, Kroatien und Island heißen.

Handball EM in Deutschland: Die Tabelle der Gruppe I

Rang Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Frankreich 3 106:94 6 2 Ungarn 3 91:81 4 3 Österreich 3 80:79 4 4 Deutschland 3 78:79 3 5 Kroatien 3 86:91 1 6 Island 3 81:98 0

Die Gruppe II bilden Dänemark, Schweden, Portugal, Norwegen, Slowenien und die Niederlande.

Handball EM in Deutschland: Die Tabelle der Gruppe II

Rang Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Dänemark 3 104:81 6 2 Schweden 3 84:78 4 3 Portugal 3 97:99 4 4 Norwegen 3 94:97 2 5 Slowenien 3 80:88 2 6 Niederlande 3 87:103 0

Handball EM in Deutschland, Halbfinale: Termine, Datum, Ort, Zeitplan, Spielplan

Die Hälfte der Hauptrunde ist bereits beendet, zwei Runden müssen in den kommenden Tagen noch absolviert werden. Das DHB-Team trifft am Montag (22. Januar) auf Ungarn und zum Schluss am Mittwoch (24. Januar) auf Kroatien. Der Mittwoch ist auch der finale Hauptrundentag, ehe es am 26. Januar mit den Halbfinals weitergeht. Die zwei besten Mannschaften beider Gruppen nehmen daran teil.

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 26. Januar 2024 17.30 Uhr Lanxess Arena, Köln 1. Gruppe I - 2. Gruppe II -:- 26. Januar 2024 20.30 Uhr Lanxess Arena, Köln 1. Gruppe II - 2. Gruppe I -:-

Handball EM in Deutschland, Halbfinale: Übertragung im Free-TV

Alle Spiele der Deutschen werden im Free-TV, entweder in der ARD oder beim ZDF, übertragen, dies gilt auch für das Halbfinale, sollte es das Team von Alfred Gislason so weit schaffen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender kümmern sich auch um die Übertragung im kostenlosen Livestream.

Wer jedoch auch die Spiele aller anderen Nationen nicht verpassen möchte, ist bei Dyn genau richtig. Für den Streamingdienst wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt, das 14,50 Euro im Monat kostet.