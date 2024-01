Handball EM, Finale: Wo läuft Frankreich vs. Dänemark heute live im Free-TV und Livestream?

Um 17.45 Uhr ist es soweit, dann geht es am heutigen Sonntag, dem 28. Januar, in der Lanxess Arena in Köln zwischen Frankreich und Dänemark im Finale der Handball-EM zur Sache.

Handball EM 2024: Die Spiele am Sonntag, 28. Januar

Runde Datum Uhrzeit Arena Begegnung Spiel um P3 Sonntag, 28. Januar 15.00 Uhr Lanxess Arena, Köln Schweden vs. Deutschland Finale Sonntag, 28. Januar 17.45 Uhr Lanxess Arena, Köln Frankreich vs. Dänemark

Die Dänen setzten sich am Freitag im Halbfinale gegen Deutschland durch, Frankreich gewann im zweiten Halbfinale gegen Titelverteidiger Schweden - und zwar nur aufgrund eines direkt verwandelten Freiwurfs nach Ablauf der Spielzeit.

Ihr wollt das Endspiel zwischen Frankreich und Dänemark live sehen? Wir verraten Euch, wo das möglich ist.