Handball EM 2024 in Deutschland: Wann geht es los?

Das Eröffnungsspiel, in dem Rekordweltmeister Frankreich auf die nordmazedonische Nationalmannschaft trifft, findet bereits am 10. Januar, also in etwas mehr als einer Woche, in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf statt.

Das Turnier, an dem 24 Nationen teilnehmen, soll am 28. Januar mit dem Finale in der Kölner Lanxess Arena ihr Ende finden. Bis zum 16. Januar kämpfen die Mannschaften, auf vier Sechser-Gruppen aufgeteilt, ums Weiterkommen. Die besten zwei Nationen jeder Gruppe schaffen es dann in die Hauptrunde, die aus zwei Secher-Gruppen besteht und bis 24. Januar gespielt wird. Erst danach geht es mit der K.o.-Phase weiter, diese besteht aus zwei Halbfinalspielen und dem Finale.