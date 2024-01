© getty

Deutschland vs. Schweden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball EM Spiel um Platz drei im TV und Livestream?

Gute Nachrichten: Ihr könnt das letzte Spiel der Deutschen heute vollkommen gratis in der ARD verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung um 14.10 Uhr, also gut 50 Minuten vor dem Spiel - sowohl im TV als auch im kostenfreien Stream über die Mediathek oder sportschau.de. Dieses Team ist am Start:

Moderation: Alexander Bommes

Reporter: Florian Naß

Experte: Dominik Klein

Die Alternative ist der neu gegründete Streamingdienst Dyn, der alle Duelle der EM anbietet. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein Abonnement.