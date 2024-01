Deutschland vs. Portugal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Handball Testspiel im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 6. Januar, trifft die DHB-Auswahl im letzten Testspiel vor der Heim-EM auf Portugal. Die Partie beginnt am Abend um 18.00 Uhr in der Wunderino Arena in Kiel.

In der nächste Woche ist es endlich soweit: Die Handball-EM 2024 in Deutschland beginnt. Vor dem Auftakt der Europameisterschaft bestreitet das DHB-Team am heutigen Tag die Generalprobe für das Turnier gegen Portugal.

Für Deutschland ist es das zweite Aufeinandertreffen gegen Portugal binnen weniger Tage, schon am vergangenen Donnerstag duellierte sich das DHB-Team mit den Portugiesen. Wie läuft es heute für das Team von Alfred Gislason?