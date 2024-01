Deutschland vs. Island heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball EM im TV und Livestream?

Nach der Niederlage gegen Frankreich am letzten Spieltag der Vorrunde braucht Deutschland in der Hauptrunde jeden Sieg. Gegen Island soll am Donnerstag der erste her.

Wie alle anderen Spiele der deutschen Gruppe findet die Partie in der Kölner Lanxess Arena statt. Los geht's um 20.30 Uhr.

Die weiteren Gegner des DHB-Teams lauten Österreich, Ungarn und Kroatien. Deutschland und Island sind die beiden einzigen punktlosen Teams der Gruppen.

Doch wer zeigt bzw. überträgt das Duell der beiden Teams im TV und Livestream? SPOX klärt auf.