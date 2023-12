Kantersieg gegen Iran: DHB-Frauen stürmen in WM-Hauptrunde

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Deutschlands Handballerinnen haben mit einem Torfestival vorzeitig das Ticket für die WM-Hauptrunde gelöst. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch deklassierte den Iran am Samstag mit 45:22 (25:12) und sicherte damit bereits vor dem abschließenden Vorrundenspieltag die Teilnahme an der zweiten Turnierphase.

Johanna Stockschläder (acht Tore) war vor 1800 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die gegen den Außenseiter angesichts einer nicht perfekten Defensive sogar noch höher hätte gewinnen können. Zeitweise schien sogar der deutsche WM-Rekordsieg von 2007, ein 45:12 gegen Paraguay, erreichbar zu sein.

Deutschland geht nun mit der optimalen Ausbeute von 4:0 Punkten in das Vorrundenfinale gegen Polen am Montag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV). Das Spiel ist trotz der vorzeitigen Qualifikation von großer Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf, weil die Punkte aus der Vorrunde gegen die ebenfalls qualifizierten Teams in die Hauptrunde mitgenommen werden.

Für das DHB-Team entpuppte sich die Partie gegen den Underdog als besseres Warmwerfen für das wegweisende Duell. Gaugisch nutzte die Partie, um möglichst vielen Spielerinnen seines Kaders Zeit auf dem Feld zu schenken. Rückraumspielerin Annika Lott, die beim 31:30 zum WM-Auftakt gegen Japan einen Schlag auf die Schulter erlitten hatte, wurde geschont und durch Mareike Thomaier ersetzt.

Die mit Kopftuch spielenden Iranerinnen versuchten die DHB-Frauen zu Beginn mit einem Sieben-gegen-Sechs in der Deckung vor eine Herausforderung zu stellen. Dieses Vorhaben hatte nur wenig Erfolg: Zwar rissen zunächst einige Lücken am deutschen Kreis. Doch Ballverluste und technische Fehler verhalfen dem deutschen Team zu zahlreichen leichten Treffern ins leere Tor.

Der Klassenunterschied im ersten Länderspielduell der beiden Nationen wurde so früh sichtbar. Beim 9:5 (14.) ging das deutsche Team erstmals mit vier Treffern in Führung und baute diese binnen weniger Minuten auf zehn Treffer aus - 20:10 (23.).

Dem Iran, der zu Turnierbeginn bereits ein 15:35 gegen die Polinnen kassiert hatte, unterliefen nun immer mehr Fehler, Gaugisch wechselte munter durch. Nach dem Seitenwechsel gingen dem Handball-Zwerg endgültig die Kräfte aus.

Gegen wen Deutschland in der Hauptrunde um den Einzug ins anvisierte Viertelfinale kämpft, ist noch unklar. Höchstwahrscheinlich wartet ein Duell mit dem hoch einzuschätzenden Co-Gastgeber Dänemark. Die drei weiteren möglichen Gegner sind Rumänien, Serbien und Chile.