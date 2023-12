Handball: "Viele Ahnungslose!" Till Klimpke geht auf den DHB und Bundestrainer Alfred Gislason los

Torhüter Till Klimpke von der HSG Wetzlar hat scharfe Kritik am DHB und an Bundestrainer Alfred Gislason geübt. Der Grund: Der 25-Jährige wurde nicht in den vorläufigen EM-Kader berufen.

"Ich glaube, man hat sehr gut gesehen...", sagte Klimpke am Freitag nach der 30:36-Niederlage der HSG gegen die Füchse Berlin bei Dyn auf seine Nichtnominierung angesprochen, machte eine Pause und ergänzte: "Ich glaube, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Dass da viele Ahnungslose drin sind. Das sage ich jetzt, glaube ich, auch zu Recht."

Auf die Nachfrage, was er genau damit meint, legte der 19-malige Nationalspieler nach: "Das ist halt ein politisch geführter Handballverband und dann kommt es halt mal so, dass man nicht eingeladen wird, wenn man nicht gut dasteht oder nicht der beste Freund vom Bundestrainer ist."

Klimpke belegt mit Wetzlar in der Bundesliga aktuell Platz 14. In bislang 15 Partien zeigte der gebürtige Gießener 98 Paraden und wehrte damit 25,65 Prozent aller Würfe ab, die auf seinen Kasten kamen.

Bundestrainer Alfred Gislason hatte am Donnerstag seinen 35 Mann umfassenden, vorläufigen Kader für die anstehende Heim-EM (10. bis 28. Januar) bekanntgegeben.

Auf der Position des Torhüters berief der Isländer Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen), Silvio Heinevetter (TVB Stuttgart), Daniel Rebmann (VfL Gummersbach), David Späth (Rhein-Neckar Löwen) und Andreas Wolff (Industria Kielce).