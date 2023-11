Handball Champions League: THW Kiel von Aalborg überrollt - SC Magdeburg siegt

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League gegen Aalborg Handbold eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Die Norddeutschen wurden in eigener Halle beim 18:27 (6:11) regelrecht überrollt. Mit einem Sieg hätten die Kieler ihre Tabellenführung ausbauen können. Nun schlossen die Dänen zum THW auf. Der SC Magdeburg gewann dagegen später am Abend.

Nach sieben Spielen in der Gruppenphase liegen Kiel mit zehn und Aalborg mit neun Punkten auf den ersten beiden Plätzen von Gruppe A. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha war über das gesamte Spiel nicht zwingend genug und ohne Rhythmus. Mit einem Rückstand von fünf Toren ging es schon in die Pause - am Ende betrug er neun Tore.

Der SC Magdeburg gewann dank einer kämpferischen Leistung gegen GOG Handbol 35:27 (16:16) und schob sich an den Dänen vorbei auf Platz drei von Gruppe B.

Nach einer schwachen Anfangsphase gegen das Team aus Gudme fing sich die Mannschaft von SC-Coach Bennet Wiegert und ging mit Gleichstand in die Halbzeitpause. Danach drehte der SC auf, distanzierte GOG deutlich um acht Tore und gewann verdient.