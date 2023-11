Der THW Kiel empfängt PSG Handball zum Vorrundenspiel in der Champions League. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, wird in diesem Artikel erklärt.

Während der THW Kiel in der Bundesliga weit unter seinen Erwartungen liegt, läuft es dagegen in der Champions League umso besser. Nach acht Spielen stehen elf Punkte auf der Habenseite. Am heutigen Donnerstag, den 30. November, jagen die Norddeutschen dem nächsten Sieg hinterher. Dafür müssen sie zu Hause in der Wunderino Arena um 18.45 Uhr gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain bestehen. Das erste Aufeinandertreffen in der Vorrunde entschieden die Kieler mit 34:28 für sich.

THW Kiel vs. PSG Handball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HCL im TV und Livestream?

Das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Kiel und PSG ist bei zwei Anbietern zu sehen. Einerseits zeichnet der Streamingdienst DAZN für die Übertragung verantwortlich. Wenige Augenblicke vor Anwurf beginnt dabei die Sendung. Maik Thiele übernimmt die Rolle des Kommentators, während Jogi Bitter als Experte fungiert.

Um Zugriff auf die Übertragung zu bekommen, wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. In diesem Fall stehen drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung - DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World -, die allesamt die Handball-Champions-League abdecken.

Außerdem wird die Begegnung auch bei Dyn gezeigt. Auch dafür wird ein Abo fällig, die Kosten für dieses liegen bei 12,50 Euro pro Monat.

Wir bei SPOX beschreiben das Geschehen auf dem Parkett in Form eines ausführlichen Livetickers mit. So bleibt Ihr ebenfalls stets auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Kiel und PSG.

Begegnung: THW Kiel vs. PSG Handball

THW Kiel vs. PSG Handball Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 9

9 Datum: 30. November 2023

30. November 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Wunderino Arena, Kiel

Wunderino Arena, Kiel Übertragung: DAZN, Dyn

Liveticker: SPOX

