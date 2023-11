Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga, der THW Kiel empfängt die Füchse Berlin. Wir geben Euch die wichtigsten Infos zur HBL-Partie und ihrer Übertragung im TV und Livestream.

Der fünftplatzierte THW Kiel empfängt in der Handball-Bundesliga am heutigen Sonntag, dem 19. November, die erstplatzierten Füchse Berlin. Gespielt wird ab 14.05 Uhr in der Wunderino Arena.

Die Gastgeber haben zuletzt schwankende Leistungen gebracht, von den jüngsten drei Spielen gingen zwei an den Gegner. Ganz anders die Füchse: Vor einer Woche setzte es gegen den SC Magdeburg die erste Niederlage der Saison, zuvor hatte der Hauptstadtklub Wettbewerbsübergreifend 16 Siege und ein Remis abgerissen.

Das die wichtigsten Eckdaten zum Spiel, aber wo wird es im TV und Livestream übertragen? Hier bekommt Ihr die Antworten!

© imago images Der THW Kiel empfängt die Füchse Berlin.

THW Kiel vs. Füchse Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HBL im TV und Livestream?

Eine Möglichkeit, das Spiel im TV zu sehen, gibt es nicht, der Streamingdienst Dyn hat sich nämlich bis ins Jahr 2029 die Rechte an der HBL gesichert.

Kostenfrei ist der Dienst allerdings nicht - Ihr müsst ein Abo abschließen, um auf die Handball-Events zugreifen zu können. Im Monatsabo kostet der Spaß 14,50 Euro, im Jahresabo zahlt Ihr 12,50 Euro monatlich.

THW Kiel vs. Füchse Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HBL im Liveticker

Solltet Ihr den Streamingdienst nicht abonniert haben, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen, schaut doch einfach in unseren Liveticker rein. Dort gibt's regelmäßige Updates:

Hier geht's zum Liveticker der Partie THW Kiel vs. Füchse Berlin.

Handball, THW Kiel vs. Füchse Berlin heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: THW Kiel vs. Füchse Berlin

THW Kiel vs. Füchse Berlin Wettbewerb: Handball-Bundesliga

Handball-Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 19. November 2023

19. November 2023 Anpfiff: 14.05 Uhr

14.05 Uhr Ort: Wunderino Arena, Kiel

Wunderino Arena, Kiel TV: -

Livestream: Dyn

Liveticker: SPOX

Handball Bundesliga, 13. Spieltag: Die Tabelle