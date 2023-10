Der THW Kiel ist im Rahmen der Champions-League-Gruppenphase zu Gast bei Paris Saint-Germain. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Für den THW Kiel läuft es in der Bundesliga alles andere als nach Plan. Nach nur neun Spieltagen stehen bereits vier Niederlagen in der Tabelle eingetragen. Immerhin sieht die Situation in der Champions League dafür um einiges besser aus. Im prestigeträchtigen europäischen Wettbewerb liegen die Kieler aktuell auf Rang zwei der Gruppe A.

Einzig Paris Saint-Germain bildet auf dem Weg zur Tabellenführung eine Barriere. Und genau gegen den französischen Meister muss Kiel am heutigen Donnerstag (26. Oktober) in der Gruppenphase antreten. Um 20.45 Uhr geht es im Stade Pierre de Coubertin in der Hauptstadt Paris los.

© getty Der THW Kiel ist zu Gast bei PSG.

PSG Handball vs. THW Kiel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HCL im TV und Livestream?

Es gibt zwei Wege, die Euch zum Vorrundenspiel der Handball-Champions-League führen. Einerseits liefert der Streamingdienst DAZN eine Übertragung zum Spektakel. Beim "Netflix des Sports" geht wenige Augenblicke vor Spielbeginn die Sendung mit Kommentator Uwe Semrau und Experte Jogi Bitter los.

DAZN verlangt für den Zugriff auf sein Livesport-Angebot ein Abonnement. Von drei Abo-Paketen, die zur Verfügung gestellt werden, kommen alle drei in Frage, da sie die Hanball-Champions-League abdecken: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

Der zweite Anbieter, der sich um die Übertragung kümmert, ist Dyn, das neue Handball-Zuhause Deutschlands. Auch für den Livestream bei Dyn fallen Kosten an. Das Abo kostet im Jahresabo 12,50 Euro pro Monat oder 14,50 Euro im Monatsabo.

PSG Handball vs. THW Kiel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HCL im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine Alternative zu den Übertragungen von DAZN und Dyn bieten wir bei SPOX an. Und zwar wird hier das Duell live getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Gruppenspiels zwischen PSG Handball und dem THW Kiel.

