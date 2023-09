THW Kiel vs. Pick Szeged heute live, Übertragung: HCL im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der THW Kiel empfängt Ungarns Vizemeister Pick Szeged zum Gruppenspiel in der Handball-Champions-League. SPOX verrät, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In der Bundesliga läuft es für den deutschen Rekordmeister aus Kiel nach zwei Niederlagen in Folge (gegen die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen) nicht so gut, in der Champions League dagegen ist der THW noch ungeschlagen. Allerdings wurde auch erst ein Spiel absolviert.

Am heutigen Donnerstag, den 21. September, sind die Norddeutschen zum zweiten Mal im Rahmen der Königsklasse im Einsatz. Um 18.45 Uhr geht es in der Kieler Wunderino Arena gegen den ungarischen Vizemeister Pick Szeged.

© getty Der THW Kiel trifft in der Champions League auf Pick Szeged aus Ungarn.

THW Kiel vs. Pick Szeged heute live, Übertragung: HCL im Free-TV und Livestream

Wer das Champions-League-Spiel heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Optionen, die jedoch beide kostenpflichtig sind. Im Free-TV ist es also nicht zu sehen.

DAZN bietet die Partie auf seiner Plattform an. Um 18.45 Uhr, Augenblicke vor Spielbeginn also, meldet sich Kommentator Uwe Semrau und begleitet Euch durch die Begegnung.

Auf das Angebot von DAZN kann man grundsätzlich mit drei Abo-Paketen zugreifen: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Bis auf das Unlimited-Paket schalten sie jedoch nicht das komplette DAZN-Repertoire frei. So brauchen all jene, die die Spiele der Handball-Champions-League schauen wollen, entweder DAZN Unlimited oder DAZN World. Das Super-Sports-Paket deckt es nämlich nicht ab.

Weiters ist auch der neue Streamingdienst Dyn für die Übertragung des Spiels verantwortlich. Dyn hat neben Handballkrachern auch Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey im Angebot und verlangt für ein Abonnement 12,50 Euro pro Monat.

THW Kiel vs. Pick Szeged heute live, Übertragung: HCL im Liveticker

Zu guter Letzt ist auch SPOX heute live mit dabei, wenn der THW Kiel dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel hinterherjagt. Wir tickern das Aufeinandertreffen ausführlich mit. So verpasst Ihr keine relevante Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Champions-League-Spiels zwischen dem THW Kiel und Pick Szeged.

