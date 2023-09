Der THW Kiel setzt seine Champions-League-Reise heute gegen den RK Pelister fort. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Handball-Bundesliga läuft es für den THW Kiel aktuell überhaupt nicht nach Plan. Der Rekordmeister kassierte zuletzt (gegen die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen) zwei Niederlagen in Folge. Dafür klappt es in der Champions League umso besser. Zwei Spiele, zwei Siege - so liest sich die Bilanz in der Gruppe A.

Am heutigen Mittwoch, den 27. September, soll nun der dritte Triumph im dritten Spiel her. Dafür müssen die Kieler um 18.45 Uhr gegen den RK Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien ran, der aktuell das Tabellenschlusslicht bildet und noch ohne Zähler dasteht. Als Spielstätte dient die Halle Boro Curlevski - Mladost Bitola.

© getty THW-Trainer Filip Jicha jagt mit seinem Team den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel.

THW Kiel heute live im Free-TV, Übertragung HCL: Wer zeigt / überträgt Pelister vs. die Zebras im TV und Livestream?

Zwei Anbieter kümmern sich um die Übertragung des heutigen Champions-League-Spiels. Zum einen DAZN, das die Partie um 18.45 Uhr zeigt und dafür Michael Born als Kommentator einsetzt. Zum anderen der Streamingdienst Dyn, der in dieser Saison zum ersten Mal die Rechte an der Handball-Königsklasse besitzt.

Beide Dienste sind kostenpflichtig. Für DAZN wird heute eines von zwei Abo-Paketen benötigt: DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports. Zwar kann man auch ein drittes Paket, DAZN World, wählen, allerdings beinhaltet dieses keine Handballspiele.

Bei Dyn besteht die Wahl zwischen zwei Abos - zwischen dem Jahresabo für 12,50 Euro pro Monat und dem Monatsabo für 14,50 Euro.

Weiters ist auch SPOX heute beim Spiel im Einsatz. Wir beschreiben das Spielgeschehen in Nordmazedonien live für Euch mit. So verpasst Ihr keinen Treffer.

Hier geht es zum Liveticker Pelister vs. THW Kiel.

Begegnung: RK Eurofarm Pelister vs. THW Kiel

RK Eurofarm Pelister vs. THW Kiel Wettbewerb: Handball-Champions-League

Handball-Champions-League Spieltag: 3 (Vorrunde)

3 (Vorrunde) Datum: 27. September 2023

27. September 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Boro Curlevski - Mladost Bitola

Boro Curlevski - Mladost Bitola Livestream: Dyn, DAZN

Liveticker: SPOX

