SC Magdeburg vs. THW Kiel: Wo läuft HBL heute live im Free-TV und Livestream?

Der THW Kiel reist am 7. Spieltag zum Topspiel beim SC Magdeburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell der HBL heute live im Free-TV und Livestream gezeigt wird.

SC Magdeburg vs. THW Kiel heute live im Free-TV, Übertragung: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Der THW Kiel und der SC Magdeburg waren in der vergangenen Saison die besten Teams der Handballbundesliga, Kiel setzte sich am Ende mit nur zwei Punkten Vorsprung durch. Die beiden treffen am heutigen Samstag (30. September) im Topspiel aufeinander, welches um 19 Uhr in der GETEC Arena in Magdeburg angepfiffen wird.

SC Magdeburg vs. THW Kiel, Übertragung: Wo läuft HBL heute live im Free-TV?

SC Magdeburg vs. THW Kiel läuft heute nicht live im Free-TV.

SC Magdeburg vs. THW Kiel, Übertragung: Wo läuft HBL heute im Livestream?

Der neu gestartete Streamingdienst Dyn hat sich die Übertragungsrechte an der Handballbundesliga bis 2029 gesichert. Dort laufen nun alle Partien der HBL live und in voller Länge, und Ihr könnt entweder mit monatlichen Zahlungen von 14,50 Euro oder 12,50 Euro im Jahresabo zum Kunden werden. Alle Übertragungen könnt Ihr dann auch als Livestream genießen.

SC Magdeburg vs. THW Kiel heute live im Free-TV, Übertragung: HBL im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder wollt, sind die SPOX-Liveticker die perfekte Anlaufstelle für Euch! Mit dem Ticker bekommt Ihr im Minutentakt die wichtigsten Updates zu jeder Entwicklung in Magdeburg. Ihr verpasst damit kein Tor!

Hier entlang zum Liveticker SC Magdeburg vs. THW Kiel

SC Magdeburg vs. THW Kiel heute live im Free-TV, Übertragung: HBL im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Magdeburg vs. THW Kiel

SC Magdeburg vs. THW Kiel Wettbewerb: Handball Bundesliga

Handball Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 30. September 2023

30. September 2023 Anpfiff: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: GETEC Arena in Magdeburg

GETEC Arena in Magdeburg TV: -

Livestream: Dyn

Liveticker: SPOX

Handball Bundesliga: Die Tabelle am 7. Spieltag

Kiel hat in den ersten fünf Spielen schon halb so viele Niederlagen erlitten wie in der gesamten vergangenen Saison, die Schleswig-Holsteiner gingen mit sechs Punkten dennoch auf dem fünften Platz in der Tabelle in den 7. Spieltag. Magdeburg nahm neun Punkte aus den ersten sechs Partien mit, am vergangenen Wochenende trennten sie sich mit einem Unentschieden von Leipzig.

Die besten Teams der ersten sechs Spieltage waren Melsungen und die Füchse, die keine Punkte liegenließen.

