SC Magdeburg vs. THW Kiel heute live, Übertragung: HBL im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der THW Kiel reist am 7. Spieltag der HBL zum SC Magdeburg. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr das Spiel heute im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

SC Magdeburg vs. THW Kiel heute live im Free-TV, Übertragung: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Wie gewohnt befindet sich der SC Magdeburg früh in der Saison in der Top 5 der Handballbundesliga, überraschend ist jedoch, dass die Kieler aktuell nicht ganz oben mitspielen. Dabei haben die Kieler nach sechs Spieltagen erst fünf Partien abgeschlossen. Kiel hat sechs Punkte auf dem Konto und steht damit auf dem neunten Rang der Liga, Magdeburg belegt mit neun Zählern den dritten Platz.

Die Kieler bleiben für das Duell im Norden und reisen nach Magdeburg in die GETEC Arena, wo das Topspiel des 7. Spieltags am heutigen Samstag (30. September) um 19 Uhr angepfiffen wird.

SC Magdeburg vs. THW Kiel heute live im Free-TV, Übertragung: HBL im Free-TV

SC Magdeburg vs. THW Kiel wird heute nicht im Free-TV übertragen.

SC Magdeburg vs. THW Kiel heute live im Free-TV, Übertragung: HBL im Livestream

Die Übertragungsrechte an der Handballbundesliga liegen seit dieser Saison beim jüngst gestarteten Streamingdienst Dyn, der nun alle Partien der HBL live und in voller Länge überträgt. Als Handball-Fans könnt Ihr euch gerne an den Anbieter gewöhnen, da er sich die Rechte direkt bis 2029 gesichert hat. Im monatlichen Abonnement bezahlt Ihr dort 14,50 Euro, im Jahresabo nur 12,50 Euro pro Monat.

Dyn bietet für seine Kunden auch jede Übertragung als Livestream an.

SC Magdeburg vs. THW Kiel heute live im Free-TV, Übertragung: HBL im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder wollt, stehen Euch weiterhin die SPOX-Liveticker zur Verfügung! Mit dem Ticker bekommt Ihr minütlich die wichtigsten Updates zum Spielgeschehen in Magdeburg. Ihr verpasst keine taktische Anpassung, keine gelbe Karte und natürlich kein Tor!

Hier entlang zum Liveticker SC Magdeburg vs. THW Kiel

SC Magdeburg vs. THW Kiel heute live im Free-TV, Übertragung: HBL im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Magdeburg vs. THW Kiel

SC Magdeburg vs. THW Kiel Wettbewerb: Handball Bundesliga

Handball Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 30. September 2023

30. September 2023 Anpfiff: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: GETEC Arena in Magdeburg

GETEC Arena in Magdeburg TV: -

Livestream: Dyn

Liveticker: SPOX

Handball Bundesliga: Die Tabelle am 7. Spieltag