FC Barcelona vs. SC Magdeburg heute live, Übertragung: HCL im Free-TV, Livestream und Liveticker

Titelverteidiger SC Magdeburg ist heute in der Handball-Champions-League zu Gast beim FC Barcelona. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Donnerstag (21. September) geht es in der Handball-Champions-League wieder so richtig zur Sache! Im Rahmen des 2. Vorrundenspieltags stehen sich der FC Barcelona und der SC Magdeburg gegenüber. Gespielt wird im Palau Blaugrana in Barcelona, wo um 20.45 Uhr das Duell losgeht.

Das letzte Aufeinandertreffen der heutigen Kontrahenten ist gar nicht so lange her. Auf dem Weg zum zweiten Champions-League-Titel bezwang Magdeburg die Katalanen im Halbfinale der vergangenen Saison mit 40:39 nach Siebenmeterwerfen.

Den besseren Start in die aktuelle Saison darf jedoch Barcelona für sich beanspruchen. Zum Auftakt bezwang der spanische Meister Montpellier aus Frankreich mit 30:25, während sich Magdeburg dem ungarischen Meister MKB Veszprem mit 28:33 geschlagen geben musste.

© imago images Der SC Magdeburg hat vor kurzem mit Torwart Nikola Portner verlängert.

FC Barcelona vs. SC Magdeburg heute live, Übertragung: HCL im Free-TV und Livestream

Um die Übertragung des heutigen Handball-Spektakels kümmern sich zwei Anbieter: DAZN und Dyn. Auf beide Übertragungen kann man nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zugreifen. Was DAZN betrifft, wird entweder DAZN Unlimited oder DAZN World benötigt. Beim dritten Abo-Paket, DAZN Super Sports, ist Handball nicht inbegriffen.

Der Start der Übertragung von Barcelona gegen Magdeburg ist für 20.45 Uhr angesetzt. Um diese Uhrzeit meldet sich dann auch Kommentator Jens Westen zum ersten Mal. Er wird das ganze Spiel über von der Expertin Anna Loerper unterstützt.

Um die Partie bei Dyn zu schauen, wird ein Abonnement benötigt, für das im Jahresabo monatlich 12,50 Euro anfallen. Das Monatsabo hingegen kostet 14,50 Euro pro Monat, ist im Gegensatz zum Jahresabo jedoch auch monatlich kündbar.

FC Barcelona vs. SC Magdeburg heute live, Übertragung: HCL im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Duell live zu verfolgen, bietet SPOX an. Bei uns wird ein Liveticker zum Spiel angeboten, mit dem Ihr das Geschehen und den Spielstand stets im Auge behalten könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Barcelona und dem SC Magdeburg.

FC Barcelona vs. SC Magdeburg heute live, Übertragung: HCL im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. SC Magdeburg

FC Barcelona vs. SC Magdeburg Wettbewerb: Handball Champions League

Handball Champions League Spieltag: 2

2 Datum: 21. September 2023

21. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Palau Blaugrana, Barcelona

Palau Blaugrana, Barcelona Übertragung: Dyn, DAZN

Liveticker: SPOX

