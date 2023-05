Handball: Füchse Berlin und Granollers im Finale der European League

Handball-Bundesligist Füchse Berlin und der spanische Vertreter BM Granollers bestreiten am Sonntag (19.00/DAZN) das Finale der European League.

Beim Final Four in Flensburg gewannen die Füchse ihr Halbfinale gegen Montpellier HB aus Frankreich mit 35:29 (16:16). Göppingen gab das deutsche Finale durch ein 29:31 (18:16) gegen Granollers aus der Hand.

Berlin leistete sich in der ersten Halbzeit viele Fehler und hatte vor allem in der Deckung Mühe gegen die kompakte Angriffsleistung der Franzosen. Erst nach der Pause kamen die Füchse besser in Schwung und setzten sich unter anderem dank der acht Tore von Rechtsaußen Hans Lindberg am Ende deutlich durch.

Göppingen vergab in einer hektischen Schlussphase mit einigen Fehlwürfen einen Platz im Finale.

Die SG Flensburg-Handewitt hatte das Final Four in eigener Halle durch das Viertelfinal-Aus gegen Granollers verpasst.