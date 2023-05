Handball-Champions-League: Magdeburg im Final Four gegen Paris, Barcelona und Kielce

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg trifft beim Final Four der Champions League in Köln (17./18. Juni) auf Paris St. Germain, den FC Barcelona und Lomza Vive Kielce mit Nationaltorwart Andreas Wolff.

Wolff setzte sich mit dem Vorjahresfinalisten im Viertelfinale nach dem 29:29 im Hinspiel gegen KC Veszprem 31:27 (18:12) durch.

Anschließend gewann Barcelona gegen GOG Svendborg aus Dänemark 36:31 (20:13), das Hinspiel hatten die Katalanen mit 37:30 für sich entschieden, damit greifen sie nach ihrem dritten Titel in der Königsklasse nacheinander und dem zwölften insgesamt.

Magdeburg und Paris hatten ihre Tickets für Köln bereits am Mittwoch gelöst, der SCM durch ein 30:28 gegen Wisla Plock (Hinspiel: 22:22), Paris schlug den viermaligen Champion THW Kiel mit 32:29 (Hin: 27:31).

Das Final Four findet seit 2010 in Köln statt, bis 2026 läuft der Vertrag der Europäischen Handballföderation EHF mit der Domstadt. Magdeburg spielt um den zweiten Champions-League-Titel, 2002 hatte der SCM unter dem heutigen Bundestrainer Alfred Gislason als erste deutsche Mannschaft in der europäischen Königsklasse triumphiert.