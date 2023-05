In der Handball-Bundesliga stehen sich heute die Rhein-Neckar Löwen und der THW Kiel gegenüber. SPOX bietet das Duell im Liveticker an.

Die Handball-Bundesliga bietet am heutigen 28. Spieltag das Spitzenspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Tabellenführer THW Kiel an. Bei SPOX seid Ihr live mit dabei, wenn es um den Sieg geht.

Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Bundesliga betritt die spannende Phase der Saison, in der es nun langsam um die Meisterschaft geht. An der Spitze steht aktuell der Rekordmeister THW Kiel, punktgleich mit den Füchsen Berlin und Titelverteidiger SC Magdeburg. Die Kieler haben also keine Zeit, um Punkte liegen zu lassen, wollen sie am Ende wieder auf Rang eins stehen. Das Duell in der Hinrunde gegen die Löwen gewann Kiel mit 32:29.

Vor Beginn: Die Partie geht um 19.05 Uhr in Mannheim los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Kracher am 28. Spieltag der Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel.

Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Spitzenspiel live im TV und Livestream. Für das Einzelspiel müsst Ihr den Sender Sky Sport 2 (HD) anmachen, für die Bundesligakonferenz sind Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport Top Event richtig.

Was die Übertragung im Livestream von Sky betrifft, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW.

