Das DHB-Pokal Final Four startet am heutigen Samstag mit den beiden Halbfinalpartien. Wo Ihr die Halbfinals heute live im TV und Livestream sehen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der DHB-Pokalspiele, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Samstag, den 15. April, beginnt das DHB-Pokal-Final-Four. Die beiden Pokalhalbfinals werden in Köln ausgetragen, gespielt wird um 16.10 Uhr und 19.00 Uhr. Als Spielort der beiden Handballpartien dient die Lanxess-Arena.

Den Auftakt am heutigen Spieltag bestreiten die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen. Um 16.10 Uhr beginnt das Halbfinalduell. Die SG Flensburg-Handewitt geht als leichter Favorit in das heutige Spiel. Die Rhein-Neckar Löwen haben nämlich schwierige Wochen hinter sich. Die letzten vier Pflichtspiele verlor das Team von Sebastian Hinze. Aus dem Meisterschaftsrennen mussten sich die Rhein-Neckar Löwen damit verabschieden. Gelingt dem DHB-Pokalsieger von 2018 dennoch der Einzug in das Finale?

Um 19.00 Uhr startet am heutigen Abend das Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem TBV Lemgo Lippe. Schon im vergangenen Jahr spielte der SC Magdeburg ein starkes Final Four. Erst im Endspiel verloren die Magdeburger gegen den THW Kiel. Gegen den TBV Lemgo Lippe möchte der SC Magdeburg heute den erneuten Einzug in das Pokalfinale perfekt machen. Aber auch der TBV Lemgo Lippe weiß, wie man im DHB-Pokal erfolgreich agiert. 2020 reichte es für die Lemgoer für den ganz großen Wurf.

Handball - DHB-Pokal Final Four: Der Spielplan im Überblick

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielrunde Sa., 15.4. 16.10 Uhr SG Flensburg-Handewitt Rhein-Neckar Löwen Halbfinale Sa., 15.4. 19.00 Uhr SC Magdeburg TBV Lemgo Lippe Halbfinale So., 16.4. 12.45 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Spiel um Platz 3 So., 16.4. 15.40 Uhr Gewinner Halbfinale 1 Gewinner Halbfinale 2 Finale

Handball - DHB-Pokal Final Four, Übertragung: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Die ARD und Sky teilen sich am heutigen Samstag die Übertragung des DHB-Pokal-Final-Four. Der öffentlich-rechtliche Sender zeichnet für die Übertragung einer Partie im Free-TV verantwortlich, im Pay-TV zeigt Sky dagegen alle Pokalhalbfinals, die Begegnung zwischen dem SC Magdeburg und dem TBV Lemgo Lippe seht Ihr bei Sky zudem im kostenlosen Livestream.

Die ARD überträgt heute das erste Pokalhalbfinale zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen live und in voller Länge. Im Ersten seht Ihr die Begegnung ab 16.00 Uhr. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Duell alternativ im kostenlosen Livestream. Den Livestream der ARD findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Sky zeigt alle Partien des DHB-Pokal-Final-Four an diesem Wochenende live und vollumfänglich. Die Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen seht Ihr ab 15:45 Uhr auf Sky Sport 6 (HD) und auf Sky Sport Mix (HD). Exklusiv überträgt Sky heute das Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem TBV Lemgo Lippe. Im Pay-TV zeigt Sky das Pokalspiel auf Sky Sport News, Sky Sport Mix und auf Sky Sport 6 (HD). Die Begegnung könnt Ihr heute zudem im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky-Sport-App sehen. Im Livestream überträgt Sky seine Inhalte zudem auf WOW und in der Sky-Go-App.

© getty Lukas Mertens trifft heute mit dem SC Magdeburg auf den TBV Lemgo Lippe.

Handball - DHB-Pokal Final Four, Übertragung: Halbfinale heute live im TV und Livestream - Die Liveticker von SPOX

SPOX begleitet für Euch am heutigen Tag die Halbfinalspiele beim Final Four in ausführlichen Livetickern. Hier bei SPOX verpasst Ihr nichts von dem Spielgeschehen aus der Lanxess-Arena.

DHB-Pokal: Die Pokalsieger der vergangenen Jahre