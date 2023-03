In der Handball-Bundesliga empfängt der THW Kiel heute die Füchse Berlin. Wir tickern die Partie hier live mit!

Kann der THW Kiel den Ligaprimus aus Berlin stürzen? Die Antwort bekommt Ihr hier im Liveticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

THW Kiel vs. Füchse Berlin: Handball Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der THW Kiel hat heute ein bisschen was gutzumachen: Das Hinspiel in der Hauptstadt verloren die Norddeutschen deutlich mit 26:34. Auch mit Heimrecht steht ihnen aber keine leichte Aufgabe bevor. Die Füchse Berlin thronen nach 23 Spielen mit 39:7 Punkten an der Tabellenspitze, von den jüngsten zwölf Partien gaben sie nur eine ab, dazu gab es ein Unentschieden. Wer sich im Spitzenspiel heute durchsetzt? Kurz vor dem Spielbeginn melden wir uns hier zurück!

Vor Beginn: Gespielt wird heute in der Heimstätte des THW, der Wunderino Arena in Kiel. Los geht's um 14 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem THW Kiel und den Füchsen Berlin!

© imago images Das Hinspiel ging deutlich an die Füchse.

THW Kiel vs. Füchse Berlin: Handball Bundesliga im TV und Livestream

Wenn Ihr das Topspiel der Bundesliga live und in Farbe sehen möchtet, habt Ihr dafür nur eine Anlaufstelle: Sky. Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix könnt Ihr schon um 13.30 Uhr für die Vorberichte einschalten, Kommentator Karsten Petrzika wird Euch dort in Empfang nehmen.

Alternativ steht Euch die Sendung auf auf SkyGo und WOW zur Verfügung. All diese Optionen sind allerdings kostenpflichtig.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Handball Bundesliga: Die Tabelle am 24. Spieltag

Platz Team Spiele Punkte 1 Berlin 23 39:7 2 R-N Löwen 24 37:11 3 Kiel (P) 22 36:8 4 Magdeburg (M) 22 35:9 5 Flensburg 22 33:11 6 Hannover 23 27:19 7 Hamburg 23 25:21 8 Leipzig 23 24:22 9 Bergischer HC 23 24:22 10 Erlangen 23 22:24 11 Gummersbach (N) 22 20:24 12 Melsungen 23 20:26 13 Lemgo 23 19:27 14 Stuttgart 23 15:31 15 Göppingen 23 14:32 16 Wetzlar 23 9:37 17 Minden 21 6:36 18 Hamm-Westfalen (N) 24 5:43