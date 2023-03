Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga stehen sich heute der SC Magdeburg und die Füchse Berlin gegenüber. SPOX tickert die Partie live mit.

Topspiel in der Handball-Bundesliga! Der amtierende Meister SC Magdeburg kriegt es mit dem aktuellen Tabellenführer, den Füchsen Berlin, zu tun. Bei SPOX wird das Spektakel im Liveticker angeboten.

SC Magdeburg vs. Füchse Berlin: Handball Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der amtierende Meister aus Magdeburg hingegen ist Vierter und kann mit einem Sieg wieder näher an den THW Kiel (3.) heranrücken. Das Team von Trainer Bennet Wiegert musste sich am vergangenen Spieltag dem SC DHfK Leipzig knapp mit 32:33 geschlagen geben und sucht also wieder nach einem Erfolgserlebnis.

Vor Beginn: In der Bundesliga geht es heute so richtig zur Sache. Die Berliner, die die Tabelle, gemeinsam mit den Rhein-Neckar Löwen, nach 22 Spieltagen anführen, haben die Chance, sich für die 31:32-Hinrunden-Niederlage gegen Magdeburg zu revanchieren.

Vor Beginn: Um 14 Uhr geht die Partie in der GETEC-Arena in Magdeburg los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Hanball-Kracher in der Bundesliga zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin.

SC Magdeburg vs. Füchse Berlin: Handball Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Spiel ist heute live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Die Übertragung zum Kracher geht auf dem Sender Sky Sport Mix um 13.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Anwurf also, los. Danach übernimmt Kommentator Markus Götz die Übertragung.

Um auf die Livestreamversion zugreifen zu können, stehen zwei kostenpflichtige Optionen zur Verfügung: das SkyGo-Abonnement und WOW.

